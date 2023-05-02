КВПВ наводить лад на Північній Салтівці
Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад на Північній Салтівці, повідомляє Харківська міськрада.
Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Наталії Ужвій, вул. Метробудівників, вул. Леся Сердюка, вул. Гвардійців Широнінців та вул. Дружби Народів відновилося 19 березня 2022 року, коли обстріли Харкова стали менш інтенсивними.
«За останній час комунальні служби розчистили дороги та проїзди, почали ремонт пошкоджених житлових будинків на Північній Салтівці. Наше підприємство відремонтувало та замінило всі контейнери для збирання побутових відходів, пошкоджених внаслідок обстрілів. Харків’яни можуть виносити туди пошкоджені меблі, речі та інші відходи», – зазначили в КВПВ.
На підприємстві розповіли, що на вказаних вулицях встановлено близько 200 контейнерів об’ємом 1,1 куб. м, і звідти щодня вивозиться понад 164 куб. м побутових відходів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад на Північній Салтівці, повідомляє Харківська міськрада.".