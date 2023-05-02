КВПВ наводить лад на Північній Салтівці

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад на Північній Салтівці, повідомляє Харківська міськрада.

Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Наталії Ужвій, вул. Метробудівників, вул. Леся Сердюка, вул. Гвардійців Широнінців та вул. Дружби Народів відновилося 19 березня 2022 року, коли обстріли Харкова стали менш інтенсивними.

Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Наталії Ужвій, вул. Метробудівників, вул. Леся Сердюка, вул. Гвардійців Широнінців та вул. Дружби Народів відновилося 19 березня 2022 року, коли обстріли Харкова стали менш інтенсивними.