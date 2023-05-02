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КВБО наводит порядок на Северной Салтовке

Общество 17:28   02.05.2023
Оксана Якушко
КВБО наводит порядок на Северной Салтовке

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок на Северной Салтовке, сообщает Харьковский горсовет.

Как сообщили на предприятии, вывоз бытовых отходов с ул. Натальи Ужвий, ул. Метростроителей, ул. Леся Сердюка, ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Дружбы Народов возобновился 19 марта 2022 года, когда обстрелы Харькова стали менее интенсивными.
«За последнее время коммунальные службы расчистили дороги и проезды, приступили к ремонту поврежденных жилых домов на Северной Салтовке. Наше предприятие отремонтировало и заменило все контейнеры для сбора бытовых отходов, поврежденных в результате обстрелов. Харьковчане могут выносить туда поврежденную мебель, вещи и другие отходы», — отметили в КВБО.
На предприятии рассказали, что на указанных улицах установлено около 200 контейнеров объемом 1,1 куб. м, и оттуда ежедневно вывозится более 164 куб. м бытовых отходов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 17:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок на Северной Салтовке, сообщает Харьковский горсовет.".