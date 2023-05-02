КВБО наводит порядок на Северной Салтовке
Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок на Северной Салтовке, сообщает Харьковский горсовет.
Как сообщили на предприятии, вывоз бытовых отходов с ул. Натальи Ужвий, ул. Метростроителей, ул. Леся Сердюка, ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Дружбы Народов возобновился 19 марта 2022 года, когда обстрелы Харькова стали менее интенсивными.
«За последнее время коммунальные службы расчистили дороги и проезды, приступили к ремонту поврежденных жилых домов на Северной Салтовке. Наше предприятие отремонтировало и заменило все контейнеры для сбора бытовых отходов, поврежденных в результате обстрелов. Харьковчане могут выносить туда поврежденную мебель, вещи и другие отходы», — отметили в КВБО.
На предприятии рассказали, что на указанных улицах установлено около 200 контейнеров объемом 1,1 куб. м, и оттуда ежедневно вывозится более 164 куб. м бытовых отходов.
Читайте также: Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове
Новости по теме:
Вы читали новость: «КВБО наводит порядок на Северной Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок на Северной Салтовке, сообщает Харьковский горсовет.".