КВБО наводит порядок на Северной Салтовке

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок на Северной Салтовке, сообщает Харьковский горсовет.



Как сообщили на предприятии, вывоз бытовых отходов с ул. Натальи Ужвий, ул. Метростроителей, ул. Леся Сердюка, ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Дружбы Народов возобновился 19 марта 2022 года, когда обстрелы Харькова стали менее интенсивными.



«За последнее время коммунальные службы расчистили дороги и проезды, приступили к ремонту поврежденных жилых домов на Северной Салтовке. Наше предприятие отремонтировало и заменило все контейнеры для сбора бытовых отходов, поврежденных в результате обстрелов. Харьковчане могут выносить туда поврежденную мебель, вещи и другие отходы», — отметили в КВБО.

На предприятии рассказали, что на указанных улицах установлено около 200 контейнеров объемом 1,1 куб. м, и оттуда ежедневно вывозится более 164 куб. м бытовых отходов.