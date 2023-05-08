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Хранил дома арсенал. На Харьковщине задержали мужчину с патронами и гранатой

Происшествия 17:21   08.05.2023
Оксана Якушко
Хранил дома арсенал. На Харьковщине задержали мужчину с патронами и гранатой

В Изюмском районе полицейские задержали мужчину, хранившего дома боеприпасы, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

8 мая работники Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области провели санкционированный обыск по месту жительства 39-летнего мужчины, жителя пгт Донец.

Правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты типа Ф-1, унифицированный запал ручной гранаты УЗРГМ-2, более 140 патронов для гладкоствольного охотничьего ружья, а также спецсредства.

Вещественные улики изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.


Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе полицейские задержали мужчину, хранившего дома боеприпасы, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".