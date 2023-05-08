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Тримав вдома арсенал. На Харківщині затримали чоловіка з патронами і гранатою

Події 17:21   08.05.2023
Оксана Якушко
Тримав вдома арсенал. На Харківщині затримали чоловіка з патронами і гранатою

В Ізюмському районі поліцейські затримали чоловіка, який зберігав удома боєприпаси, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

8 травня працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області обшукали за місцем проживання 39-річного чоловіка, мешканця смт Донець.

Правоохоронці знайшли та вилучили корпус гранати типу Ф-1, уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2, понад 140 патронів для гладкоствольної мисливської рушниці, а також спецзасоби.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.


Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі поліцейські затримали чоловіка, який зберігав удома боєприпаси, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.".