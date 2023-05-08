Тримав вдома арсенал. На Харківщині затримали чоловіка з патронами і гранатою

В Ізюмському районі поліцейські затримали чоловіка, який зберігав удома боєприпаси, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

8 травня працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області обшукали за місцем проживання 39-річного чоловіка, мешканця смт Донець.



Правоохоронці знайшли та вилучили корпус гранати типу Ф-1, уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2, понад 140 патронів для гладкоствольної мисливської рушниці, а також спецзасоби.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.