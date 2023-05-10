В Основянском районе заменили газопровод
Фото: Харьковский городской совет
Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили более 25 м газопровода в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском совете.
Как рассказали в компании, в ходе комплексного обследования газовики обнаружили утечку газа на подземном газопроводе среднего давления.
Для обеспечения стабильного газоснабжения специалисты провели комплексные ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых заменили более 25 м изношенного стального газопровода диаметром 500 мм современным полиэтиленовым.
Читайте также: Из-за обстрелов РФ без газа осталось 6 населенных пунктов Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Основянском районе заменили газопровод»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили более 25 м газопровода в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском совете. ".