В Основянском районе заменили газопровод

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили более 25 м газопровода в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском совете.

Как рассказали в компании, в ходе комплексного обследования газовики обнаружили утечку газа на подземном газопроводе среднего давления.

Для обеспечения стабильного газоснабжения специалисты провели комплексные ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых заменили более 25 м изношенного стального газопровода диаметром 500 мм современным полиэтиленовым.