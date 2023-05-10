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В Основянском районе заменили газопровод

Общество 14:23   10.05.2023
Виктория Яковенко
В Основянском районе заменили газопровод Фото: Харьковский городской совет

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили более 25 м газопровода в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском совете. 

Как рассказали в компании, в ходе комплексного обследования газовики обнаружили утечку газа на подземном газопроводе среднего давления.

Для обеспечения стабильного газоснабжения специалисты провели комплексные ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых заменили более 25 м изношенного стального газопровода диаметром 500 мм современным полиэтиленовым.

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Фото: Харьковский городской совет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 14:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили более 25 м газопровода в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском совете. ".