Утечка газа произошла в Харькове из-за удара РФ

В результате вражеского удара по Киевскому району Харькова поврежден подземный газопровод низкого давления.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», их специалисты работают на месте удара, обследуют газовую систему на наличие повреждений и проводят работы по ликвидации утечки газа на поврежденном участке.

Сейчас без газоснабжения временно остаются несколько пострадавших домов.

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом РФ был и Шевченковский район, там «прилетело» в лесополосу. Предварительнол, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН.