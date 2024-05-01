Утечка газа произошла в Харькове из-за удара РФ
В результате вражеского удара по Киевскому району Харькова поврежден подземный газопровод низкого давления.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», их специалисты работают на месте удара, обследуют газовую систему на наличие повреждений и проводят работы по ликвидации утечки газа на поврежденном участке.
Сейчас без газоснабжения временно остаются несколько пострадавших домов.
Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом РФ был и Шевченковский район, там «прилетело» в лесополосу. Предварительнол, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, обстрел, удар, утечка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по Киевскому району Харькова поврежден подземный газопровод низкого давления.".