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Утечка газа произошла в Харькове из-за удара РФ

Общество 15:54   01.05.2024
Виктория Яковенко
Утечка газа произошла в Харькове из-за удара РФ Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

В результате вражеского удара по Киевскому району Харькова поврежден подземный газопровод низкого давления.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», их специалисты работают на месте удара, обследуют газовую систему на наличие повреждений и проводят работы по ликвидации утечки газа на поврежденном участке.

Сейчас без газоснабжения временно остаются несколько пострадавших домов.

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом РФ был и Шевченковский район, там «прилетело» в лесополосу. Предварительнол, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по Киевскому району Харькова поврежден подземный газопровод низкого давления.".