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Витік газу стався у Харкові через удар РФ

Суспільство 15:54   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Витік газу стався у Харкові через удар РФ Фото: Харківська міська філія “Газмережі”

Внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова пошкоджений підземний газопровід низького тиску.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», наразі їхні фахівці працюють на місці удару, обстежують газову систему на наявність пошкоджень та проводять роботи з ліквідації витоку газу на пошкодженій ділянці.

Наразі без газопостачання тимчасово залишаються декілька постраждалих будинків.

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок удару немає. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що під ударом РФ був і Шевченківський район, там “прилетіло” у лісосмугу. Попередньо, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова пошкоджений підземний газопровід низького тиску.".