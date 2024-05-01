Витік газу стався у Харкові через удар РФ

Внаслідок ворожого удару по Київському району Харкова пошкоджений підземний газопровід низького тиску.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», наразі їхні фахівці працюють на місці удару, обстежують газову систему на наявність пошкоджень та проводять роботи з ліквідації витоку газу на пошкодженій ділянці.

Наразі без газопостачання тимчасово залишаються декілька постраждалих будинків.

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок удару немає. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що під ударом РФ був і Шевченківський район, там “прилетіло” у лісосмугу. Попередньо, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН.