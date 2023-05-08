Из-за обстрелов РФ без газа осталось 6 населенных пунктов Харьковщины
В Харьковском районе в результате обстрелов без газа остались более 1200 домов.
В результате повреждения врагом критической инфраструктуры, без газоснабжения осталось шесть населенных пунктов Харьковского района, сообщили в АО «Харьковгаз».
В компании обратились к потребителям, у которых 8 мая была приостановлена подача энергоресурса, с просьбой самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для безопасного пуска газа в дома после проведения необходимых работ.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе в результате обстрелов без газа остались более 1200 домов.".