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Через обстріли РФ без газу залишилося 6 населених пунктів Харківщини

Суспільство 14:18   08.05.2023
Вікторія Яковенко
Через обстріли РФ без газу залишилося 6 населених пунктів Харківщини

У Харківському районі внаслідок обстрілу РФ без газу залишилося понад 1200 будинків.

Загалом внаслідок пошкодження ворогом критичної інфраструктури, газопостачання немає у шістьох населених пунктів Харківського району, повідомили в АТ “Харківгаз”.

У компанії звернулися до споживачів, у яких 8 травня була тимчасово призупинена подача енергоресурсу, з проханням самостійно перекрити крани перед газовими приладами для безпечного пуску газу у домівки після проведення необхідних ремонтів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 14:18;

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