Через обстріли РФ без газу залишилося 6 населених пунктів Харківщини

У Харківському районі внаслідок обстрілу РФ без газу залишилося понад 1200 будинків.

Загалом внаслідок пошкодження ворогом критичної інфраструктури, газопостачання немає у шістьох населених пунктів Харківського району, повідомили в АТ “Харківгаз”.

У компанії звернулися до споживачів, у яких 8 травня була тимчасово призупинена подача енергоресурсу, з проханням самостійно перекрити крани перед газовими приладами для безпечного пуску газу у домівки після проведення необхідних ремонтів.

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