Через обстріли РФ без газу залишилося 6 населених пунктів Харківщини
У Харківському районі внаслідок обстрілу РФ без газу залишилося понад 1200 будинків.
Загалом внаслідок пошкодження ворогом критичної інфраструктури, газопостачання немає у шістьох населених пунктів Харківського району, повідомили в АТ “Харківгаз”.
У компанії звернулися до споживачів, у яких 8 травня була тимчасово призупинена подача енергоресурсу, з проханням самостійно перекрити крани перед газовими приладами для безпечного пуску газу у домівки після проведення необхідних ремонтів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі внаслідок обстрілу РФ без газу залишилося понад 1200 будинків.".