У двох районах Харкова замінили пошкоджене газове обладнання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджені в результаті бойових дій шафи газорегуляторних пунктів у кількох районах міста, розповіли у Харківській міській раді.

Як повідомили у газовій компанії, заміну обладнання провели на околицях Салтівського та Шевченківського районів. Саме звідти ворог наступав на Харків, тому чимало об’єктів газової інфраструктури було пошкоджено від обстрілів та вибухових хвиль.

«Обидва нових шафових газорегуляторних пункти безперебійно забезпечуватимуть газом мешканців будинків. Фахівці відновлюють газопостачання з дотриманням усіх вимог правил безпеки», – зазначили там.

Читайте також: У Харкові ліквідували понад двісті аварій на мережах холодної води