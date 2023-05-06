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У двох районах Харкова замінили пошкоджене газове обладнання

Суспільство 17:17   06.05.2023
Вікторія Яковенко
У двох районах Харкова замінили пошкоджене газове обладнання Фото: Харківська міська рада

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджені в результаті бойових дій шафи газорегуляторних пунктів у кількох районах міста, розповіли у Харківській міській раді.

Як повідомили у газовій компанії, заміну обладнання провели на околицях Салтівського та Шевченківського районів. Саме звідти ворог наступав на Харків, тому чимало об’єктів газової інфраструктури було пошкоджено від обстрілів та вибухових хвиль.

«Обидва нових шафових газорегуляторних пункти безперебійно забезпечуватимуть газом мешканців будинків. Фахівці відновлюють газопостачання з дотриманням усіх вимог правил безпеки», – зазначили там.

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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 17:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджені в результаті бойових дій шафи газорегуляторних пунктів у кількох районах міста, розповіли у Харківській міській раді.".