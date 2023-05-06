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В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование

Общество 17:17   06.05.2023
Виктория Яковенко
В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование Фото: Харьковский городской совет

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденные в результате боевых действий шкафы газорегуляторных пунктов в нескольких районах города, рассказали в Харьковском горсовете. 

Как сообщили в газовой компании, замену оборудования провели в окрестностях Салтовского и Шевченковского районов. Именно оттуда враг наступал на Харьков, поэтому многие объекты газовой инфраструктуры были повреждены от обстрелов и взрывных волн.

«Оба новых шкафовых газорегуляторных пункта будут бесперебойно обеспечивать газом жильцов домов. Специалисты возобновляют газоснабжение с соблюдением всех требований правил безопасности», – отметили там.

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Фото: Харьковский городской совет

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденные в результате боевых действий шкафы газорегуляторных пунктов в нескольких районах города, рассказали в Харьковском горсовете. ".