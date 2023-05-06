В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование

Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденные в результате боевых действий шкафы газорегуляторных пунктов в нескольких районах города, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в газовой компании, замену оборудования провели в окрестностях Салтовского и Шевченковского районов. Именно оттуда враг наступал на Харьков, поэтому многие объекты газовой инфраструктуры были повреждены от обстрелов и взрывных волн.

«Оба новых шкафовых газорегуляторных пункта будут бесперебойно обеспечивать газом жильцов домов. Специалисты возобновляют газоснабжение с соблюдением всех требований правил безопасности», – отметили там.

Читайте также: В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды