В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование
Фото: Харьковский городской совет
Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденные в результате боевых действий шкафы газорегуляторных пунктов в нескольких районах города, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили в газовой компании, замену оборудования провели в окрестностях Салтовского и Шевченковского районов. Именно оттуда враг наступал на Харьков, поэтому многие объекты газовой инфраструктуры были повреждены от обстрелов и взрывных волн.
«Оба новых шкафовых газорегуляторных пункта будут бесперебойно обеспечивать газом жильцов домов. Специалисты возобновляют газоснабжение с соблюдением всех требований правил безопасности», – отметили там.
Читайте также: В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды
Новости по теме:
Вы читали новость: «В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 17:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденные в результате боевых действий шкафы газорегуляторных пунктов в нескольких районах города, рассказали в Харьковском горсовете. ".