В Основ’янському районі замінили газопровід
Фото: Харківська міська рада
Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили понад 25 м газопроводу в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській раді.
Як повідомили у компанії, під час комплексного обстеження газовики виявили витік газу на підземному газопроводі середнього тиску.
Для забезпечення стабільного газопостачання фахівці провели комплексні ремонтно-відновлювальні роботи, під час яких замінили понад 25 м зношеного сталевого газопроводу діаметром 500 мм на сучасний поліетиленовий.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили понад 25 м газопроводу в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській раді. ".