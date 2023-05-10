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В Основ’янському районі замінили газопровід

Суспільство 14:23   10.05.2023
Вікторія Яковенко
В Основ’янському районі замінили газопровід Фото: Харківська міська рада

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили понад 25 м газопроводу в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській раді. 

Як повідомили у компанії, під час комплексного обстеження газовики виявили витік газу на підземному газопроводі середнього тиску.

Для забезпечення стабільного газопостачання фахівці провели комплексні ремонтно-відновлювальні роботи, під час яких замінили понад 25 м зношеного сталевого газопроводу діаметром 500 мм на сучасний поліетиленовий.

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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 14:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили понад 25 м газопроводу в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській раді. ".