В Основ’янському районі замінили газопровід

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили понад 25 м газопроводу в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській раді.

Як повідомили у компанії, під час комплексного обстеження газовики виявили витік газу на підземному газопроводі середнього тиску.

Для забезпечення стабільного газопостачання фахівці провели комплексні ремонтно-відновлювальні роботи, під час яких замінили понад 25 м зношеного сталевого газопроводу діаметром 500 мм на сучасний поліетиленовий.

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