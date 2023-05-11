Кормили оккупантов и обвиняли ВСУ: на Харьковщине поймали семью коллаборантов
Фото: Харьковская областная прокуратура
В селе Новая Гнилица в Чугуевском районе 55-летний мужчина и 57-летняя женщина активно поддерживали «русский мир» и в обстрелах населенного пункта обвиняли ВСУ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, супруги говорили односельчанам, что все разрушения происходят из-за ВСУ и «после установления российской власти в Украине жизнь улучшится».
Кроме того, они кормили оккупантов и помогали им с жильем, добавили правоохранители.
Супругов обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новая Гнилица в Чугуевском районе 55-летний мужчина и 57-летняя женщина активно поддерживали «русский мир» и в обстрелах населенного пункта обвиняли ВСУ.".