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Кормили оккупантов и обвиняли ВСУ: на Харьковщине поймали семью коллаборантов

Общество 12:04   11.05.2023
Виктория Яковенко
Кормили оккупантов и обвиняли ВСУ: на Харьковщине поймали семью коллаборантов Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Новая Гнилица в Чугуевском районе 55-летний мужчина и 57-летняя женщина активно поддерживали «русский мир» и в обстрелах населенного пункта обвиняли ВСУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, супруги говорили односельчанам, что все разрушения происходят из-за ВСУ и «после установления российской власти в Украине жизнь улучшится».

Кроме того, они кормили оккупантов и помогали им с жильем, добавили правоохранители.

Супругов обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новая Гнилица в Чугуевском районе 55-летний мужчина и 57-летняя женщина активно поддерживали «русский мир» и в обстрелах населенного пункта обвиняли ВСУ.".