Кормили оккупантов и обвиняли ВСУ: на Харьковщине поймали семью коллаборантов

В селе Новая Гнилица в Чугуевском районе 55-летний мужчина и 57-летняя женщина активно поддерживали «русский мир» и в обстрелах населенного пункта обвиняли ВСУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, супруги говорили односельчанам, что все разрушения происходят из-за ВСУ и «после установления российской власти в Украине жизнь улучшится».

Кроме того, они кормили оккупантов и помогали им с жильем, добавили правоохранители.

Супругов обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).