Звинувачували ЗСУ в обстрілах: на Харківщині затримали подружжя колаборантів

У селі Нова Гнилиця в Чугуївському районі подружжя: 55-річний чоловік та 57-річна жінка активно підтримували «руський мир».

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік та жінка казали односельцям, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та «після встановлення російської влади в Україні життя покращиться».

Крім того, вони годували окупантів та допомагали їм з житлом, додали правоохоронці.

Подружжя обвинувачується за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).