Звинувачували ЗСУ в обстрілах: на Харківщині затримали подружжя колаборантів
Фото: Харківська обласна прокуратура
У селі Нова Гнилиця в Чугуївському районі подружжя: 55-річний чоловік та 57-річна жінка активно підтримували «руський мир».
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік та жінка казали односельцям, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та «після встановлення російської влади в Україні життя покращиться».
Крім того, вони годували окупантів та допомагали їм з житлом, додали правоохоронці.
Подружжя обвинувачується за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нова Гнилиця в Чугуївському районі подружжя: 55-річний чоловік та 57-річна жінка активно підтримували «руський мир».".