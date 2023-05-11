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Звинувачували ЗСУ в обстрілах: на Харківщині затримали подружжя колаборантів

Суспільство 12:04   11.05.2023
Вікторія Яковенко
Звинувачували ЗСУ в обстрілах: на Харківщині затримали подружжя колаборантів Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Нова Гнилиця в Чугуївському районі подружжя: 55-річний чоловік та 57-річна жінка активно підтримували «руський мир».

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік та жінка казали односельцям, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та «після встановлення російської влади в Україні життя покращиться».

Крім того, вони годували окупантів та допомагали їм з житлом, додали правоохоронці.

Подружжя обвинувачується за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нова Гнилиця в Чугуївському районі подружжя: 55-річний чоловік та 57-річна жінка активно підтримували «руський мир».".