“Начальницю” терцентру окупантів на Харківщині судитимуть
Жителька Шевченкового пішла на співпрацю із загарбниками та отримала від них посаду “в.о. завідувачки Шевченківського відділення” терцентру соцобслуговування так званої “ВЦА Куп’янського району Харківської області”.
Наразі 38-річну “начальницю” відправляють під суд – за колабораціонізм.
“Колаборантка виконувала вказівки керівництва окупаційної адміністрації, брала участь у нарадах і проводила збори підлеглих. Крім того, жінка організовувала прийняття на роботу нових співробітників, складала графіки роботи працівників. Для створення позитивного іміджу окупаційної влади колаборантка отримувала так звану “гуманітарну допомогу“ від рф і пропагандистську газету “Харьков Z“ та надалі розповсюджувала їх серед підлеглих“, – перерахували дії обвинуваченої прокурори.
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Нині колаборантка – під вартою. Судитимуть її в Харкові – в Орджонікідзевському районному суді. Санкція статті передбачає строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від десяти до п’ятнадцяти років і з конфіскацією майна або без неї.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька Шевченкового пішла на співпрацю із загарбниками та отримала від них посаду “в.о. завідувачки Шевченківського відділення” терцентру соцобслуговування так званої “ВЦА Куп’янського району Харківської області”".