«Начальницу» терцентра оккупантов на Харьковщине будут судить

Жительница Шевченково пошла на сотрудничество с захватчиками и получила от них должность «и.о. заведующей Шевченковским отделением» терцентра соцобслуживания так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области».

Теперь 38-летнюю «начальницу» отправляют под суд — за коллаборационизм.

«Колаборантка выполняла указания руководства оккупационной администрации, участвовала в совещаниях и проводила собрания подчиненных. Кроме того, женщина организовывала прием на работу новых сотрудников, составляла график работы. Для создания положительного имиджа оккупационных властей коллаборантка получала так называемую «гуманитарную помощь» от рф и пропагандистскую газету «Харьков Z» и в дальнейшем распространяла их среди подчиненных», — перечислили деяния обвиняемой прокуроры.

Сейчас коллаборантка — под стражей. Судить ее будут в Харькове — в Орджоникидзевском районном суде. Санкция статьи предусматривает срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без нее.