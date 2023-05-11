Разбитые на Харьковщине: ISW сообщил, что за бригада РФ побежала под Бахмутом

72-я бригада, которую частично уничтожили, а частично обратили в бегство под Бахмутом Силы обороны, — уже терпела поражение дважды только осенью 2022-го. Об этом пишет в актуальной сводке Институт изучения войны (ISW).

«72-я отдельная мотострелковая бригада сама по себе является символом многих проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные. 7 августа 2022 года ISW сообщил, что в Оренбургской области в составе 3-го армейского корпуса формируется 72-я отдельная мотострелковая бригада, новое формирование, созданное в 2022 году и в основном состоящее из добровольческих батальонов. В сентябре 2022 года Forbes сообщал, что 3-й армейский корпус был переброшен в Харьковскую область и что украинское контрнаступление в Харьковской области в значительной степени уничтожило составные части корпуса, в том числе, вероятно, 72-ю отдельную мотострелковую бригаду. Украинские СМИ предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область после контрнаступления в Харьковской области, где они когда-то понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года», — сообщили о «славном» пути бригады РФ американские аналитики.

После двух поражений — на Харьковщине и юге — 72-ю бригаду или ее отдельные части, по всей видимости, со временем перебросили под Бахмут.

«Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами «Вагнера», вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки», — оценили ситуацию в сводке ISW.

Ранее командир тактической группы «Азов» Андрей Билецкий заявил о том, что в результате штурмовых действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ и практически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты бригады. Также Билецкий сообщал о существенном продвижении Сил обороны — на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта. Этот эпизод его речи ISW пока не может подтвердить визуально. Однако аналитики констатировали, что успешные контратаки Сил обороны под Бахмутом действительно были.

«Украинские силы провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута 9 мая. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 и 10 мая, видно, что украинские силы, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах», — сообщили в Институте изучения войны.