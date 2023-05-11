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Разбитые на Харьковщине: ISW сообщил, что за бригада РФ побежала под Бахмутом

Мир 07:59   11.05.2023
Оксана Горун
Разбитые на Харьковщине: ISW сообщил, что за бригада РФ побежала под Бахмутом

72-я бригада, которую частично уничтожили, а частично обратили в бегство под Бахмутом Силы обороны, — уже терпела поражение дважды только осенью 2022-го. Об этом пишет в актуальной сводке Институт изучения войны (ISW).

«72-я отдельная мотострелковая бригада сама по себе является символом многих проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные. 7 августа 2022 года ISW сообщил, что в Оренбургской области в составе 3-го армейского корпуса формируется 72-я отдельная мотострелковая бригада, новое формирование, созданное в 2022 году и в основном состоящее из добровольческих батальонов. В сентябре 2022 года Forbes сообщал, что 3-й армейский корпус был переброшен в Харьковскую область и что украинское контрнаступление в Харьковской области в значительной степени уничтожило составные части корпуса, в том числе, вероятно, 72-ю отдельную мотострелковую бригаду. Украинские СМИ предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область после контрнаступления в Харьковской области, где они когда-то понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года», — сообщили о «славном» пути бригады РФ американские аналитики.

После двух поражений — на Харьковщине и юге — 72-ю бригаду или ее отдельные части, по всей видимости, со временем перебросили под Бахмут.

«Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами «Вагнера», вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки», — оценили ситуацию в сводке ISW.

Ранее командир тактической группы «Азов» Андрей Билецкий  заявил о том, что в результате штурмовых действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ и практически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты бригады. Также Билецкий сообщал о существенном продвижении Сил обороны — на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта. Этот эпизод его речи ISW пока не может подтвердить визуально. Однако аналитики констатировали, что успешные контратаки Сил обороны под Бахмутом действительно были.

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    • «Украинские силы провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута 9 мая. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 и 10 мая, видно, что украинские силы, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах», — сообщили в Институте изучения войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 07:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72-я бригада, которую частично уничтожили, а частично обратили в бегство под Бахмутом Силы обороны, — уже терпела поражение дважды только осенью 2022-го. Об этом пишет в актуальной сводке Институт изучения войны (ISW)".