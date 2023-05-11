Розбиті на Харківщині: ISW повідомив, що за бригада РФ побігла під Бахмутом

72-а бригада, яку частково знищили, а частково спровокували на втечу під Бахмутом Сили оборони, — вже зазнавала поразки двічі лише восени 2022-го. Про це пише в актуальному зведенні Інститут вивчення війни (ISW).

“Сама 72-га окрема мотострілецька бригада є символом багатьох проблем формування сил, з якими постійно стикаються російські військові. 7 серпня 2022 року ISW повідомив, що в Оренбурзькій області формується 72-га окрема мотострілецька бригада у складі 3-го армійського корпусу, нового формування, створеного у 2022 році та такого, що переважно складалося з добровольчих батальйонів. У вересні 2022 року Forbes повідомляв, що 3-й армійський корпус розгорнуто в Харківській області, а український контрнаступ у Харківській області значною мірою знищив складові частини корпусу, включно, ймовірно, з 72-ю окремою мотострілецькою бригадою. Українські ЗМІ припустили, що вцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли передислокуватися в Миколаївську область після контрнаступу в Харківській області, де вони свого часу зазнали втрат під час контрнаступу на півдні України в жовтні 2022 року”, — повідомили про “славний” шлях бригади РФ американські аналітики.

Після двох поразок – на Харківщині та півдні – 72-у бригаду або її окремі частини, ймовірно, згодом перекинули під Бахмут.

“Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів з’єднання, яке зазнало двох поразок поспіль, на бахмутському напрямку поряд з уже виснаженими елементами “Вагнера”, ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки”, – оцінили ситуацію у зведенні ISW.

Раніше командир тактичної групи “Азов” Андрій Білецький заявив про те, що в результаті штурмових дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлено підрозділи 72-ї бригади РФ і практично повністю знищено 6-у та 8-ту роти бригади. Також Білецький повідомляв про суттєве просування Сил оборони – на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту. Цей епізод його промови ISW поки що не може підтвердити візуально. Проте аналітики констатували, що успішні контратаки Сил оборони під Бахмутом справді були.

“Українські сили провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута 9 травня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 і 10 травня, видно, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і трохи просунулися в цих районах”, – повідомили в Інституті вивчення війни.