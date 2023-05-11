Розбиті на Харківщині: ISW повідомив, що за бригада РФ побігла під Бахмутом
72-а бригада, яку частково знищили, а частково спровокували на втечу під Бахмутом Сили оборони, — вже зазнавала поразки двічі лише восени 2022-го. Про це пише в актуальному зведенні Інститут вивчення війни (ISW).
“Сама 72-га окрема мотострілецька бригада є символом багатьох проблем формування сил, з якими постійно стикаються російські військові. 7 серпня 2022 року ISW повідомив, що в Оренбурзькій області формується 72-га окрема мотострілецька бригада у складі 3-го армійського корпусу, нового формування, створеного у 2022 році та такого, що переважно складалося з добровольчих батальйонів. У вересні 2022 року Forbes повідомляв, що 3-й армійський корпус розгорнуто в Харківській області, а український контрнаступ у Харківській області значною мірою знищив складові частини корпусу, включно, ймовірно, з 72-ю окремою мотострілецькою бригадою. Українські ЗМІ припустили, що вцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли передислокуватися в Миколаївську область після контрнаступу в Харківській області, де вони свого часу зазнали втрат під час контрнаступу на півдні України в жовтні 2022 року”, — повідомили про “славний” шлях бригади РФ американські аналітики.
Після двох поразок – на Харківщині та півдні – 72-у бригаду або її окремі частини, ймовірно, згодом перекинули під Бахмут.
“Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів з’єднання, яке зазнало двох поразок поспіль, на бахмутському напрямку поряд з уже виснаженими елементами “Вагнера”, ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки”, – оцінили ситуацію у зведенні ISW.
Раніше командир тактичної групи “Азов” Андрій Білецький заявив про те, що в результаті штурмових дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлено підрозділи 72-ї бригади РФ і практично повністю знищено 6-у та 8-ту роти бригади. Також Білецький повідомляв про суттєве просування Сил оборони – на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту. Цей епізод його промови ISW поки що не може підтвердити візуально. Проте аналітики констатували, що успішні контратаки Сил оборони під Бахмутом справді були.
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“Українські сили провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута 9 травня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 і 10 травня, видно, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і трохи просунулися в цих районах”, – повідомили в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "72-а бригада, яку частково знищили, а частково спровокували на втечу під Бахмутом Сили оборони, — вже зазнавала поразки двічі лише восени 2022-го. Про це пише в актуальному зведенні Інститут вивчення війни (ISW)".