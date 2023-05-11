Утренний подрыв на мине в Изюме: полиция сообщила подробности

Полиция Харьковщины проинформировала, что житель Изюма наступил на мину все же не посреди города, а на садовом участке.

«В городе Изюм 11 мая около 07:30 на садовом участке на мине подорвался мужчина 1978 года рождения. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавший был доставлен в местную больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о ЧП сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, 44-летний мужчина наступил на «Лепесток».