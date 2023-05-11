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Утренний подрыв на мине в Изюме: полиция сообщила подробности

Происшествия 10:00   11.05.2023
Оксана Горун
Утренний подрыв на мине в Изюме: полиция сообщила подробности

Полиция Харьковщины проинформировала, что житель Изюма наступил на мину все же не посреди города, а на садовом участке.

«В городе Изюм 11 мая около 07:30 на садовом участке на мине подорвался мужчина 1978 года рождения. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавший был доставлен в местную больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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    • Ранее о ЧП сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, 44-летний мужчина наступил на «Лепесток».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины проинформировала, что житель Изюма наступил на мину все же не посреди города, а на садовом участке".