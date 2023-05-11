Ранковий підрив на міні в Ізюмі: поліція повідомила подробиці

Поліція Харківщини поінформувала, що мешканець Ізюма наступив на міну все ж таки не посеред міста, а на садовій ділянці.

“У місті Ізюм 11 травня близько 07:30 на садовій ділянці на міні підірвався чоловік 1978 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Постраждалого доставили до місцевої лікарні”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про НП повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, 44-річний чоловік настав на “Пелюстку”.