Ранковий підрив на міні в Ізюмі: поліція повідомила подробиці
Поліція Харківщини поінформувала, що мешканець Ізюма наступив на міну все ж таки не посеред міста, а на садовій ділянці.
“У місті Ізюм 11 травня близько 07:30 на садовій ділянці на міні підірвався чоловік 1978 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Постраждалого доставили до місцевої лікарні”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Раніше про НП повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, 44-річний чоловік настав на “Пелюстку”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини поінформувала, що мешканець Ізюма наступив на міну все ж таки не посеред міста, а на садовій ділянці".