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Ранковий підрив на міні в Ізюмі: поліція повідомила подробиці

Події 10:00   11.05.2023
Оксана Горун
Ранковий підрив на міні в Ізюмі: поліція повідомила подробиці

Поліція Харківщини поінформувала, що мешканець Ізюма наступив на міну все ж таки не посеред міста, а на садовій ділянці.

“У місті Ізюм 11 травня близько 07:30 на садовій ділянці на міні підірвався чоловік 1978 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Постраждалого доставили до місцевої лікарні”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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    • Раніше про НП повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, 44-річний чоловік настав на “Пелюстку”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини поінформувала, що мешканець Ізюма наступив на міну все ж таки не посеред міста, а на садовій ділянці".