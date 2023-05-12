Украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута — ISW

Институт изучения войны (ISW) пока сообщает о локальных контратаках в районе Бахмута, а не глобальном контрнаступлении.

«Украинские силы, вероятно, прорвали некоторые российские рубежи в ходе локальных контратак возле Бахмута», — сообщили аналитики ISW в сводке за 11 мая.

Они отметили, что об отступлении россиян на расстояние до 2 км в тыл сообщил командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский. Также эту информацию подтвердил финансист «Вагнера» Пригожин. Он заявил и вовсе о том, что Силы обороны отбили три километра территории в Бахмуте и его окрестностях.

«Минобороны России нехарактерно быстро признало украинские контратаки, заявив, что российские войска отразили восемь наземных атак и три операции боевой разведки на донецком направлении, но опровергло сообщения о прорыве украинскими войсками российских оборонительных рубежей. Ответы Пригожина и Минобороны отражают усиливающуюся панику в российском информационном пространстве по поводу слухов о запланированных украинских контрнаступлениях и указывают на растущую озабоченность «Вагнера» и руководства Минобороны России, а также отражают указания Кремля не преуменьшать успехи Украины», — отметили в Институте изучения войны.

При этом сами аналитики не склонны преувеличивать достигнутые локальные успехи. По мнению авторов сводки, россияне отказались от идеи окружить украинские войска в Бахмуте и выставили на фланги «низкокачественные» силы.