Українські сили прорвали російські рубежі біля Бахмута – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) поки що повідомляє про локальні контратаки в районі Бахмута, а не глобальний контрнаступ.
“Українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські рубежі під час локальних контратак біля Бахмута”, – повідомили аналітики ISW у зведенні за 11 травня.
Вони зазначили, що про відступ росіян на відстань до 2 км у тил повідомив командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський. Також цю інформацію підтвердив фінансист Вагнера Пригожин. Він взагалі заявив про те, що Сили оборони відбили три кілометри території в Бахмуті та його околицях.
“Міноборони Росії нехарактерно швидко визнало українські контратаки, заявивши, що російські війська відбили вісім наземних атак і три операції бойової розвідки на донецькому напрямку, але спростувало повідомлення про прорив українськими військами російських оборонних рубежів. Відповіді Пригожина та Міноборони відображають паніку, що посилюється, з приводу чуток про заплановані українські контрнаступи, та вказують на зростання занепокоєння “Вагнера” та керівництва Міноборони Росії, а також відображають вказівки Кремля не применшувати успіхи України”, — зазначили в Інституті вивчення війни.
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При цьому самі аналітики не схильні перебільшувати досягнуті локальні успіхи. На думку авторів зведення, росіяни відмовилися від ідеї оточити українські війська в Бахмуті та виставили на фланги “низькоякісні” сили.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поки що повідомляє про локальні контратаки в районі Бахмута, а не глобальний контрнаступ".