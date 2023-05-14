Внимание, розыск! На Харьковщине пропала девушка-подросток (приметы)
Поисково-спасательный отряд «Милена» объявил в розыск 17-летнюю жительницу поселка Васищево.
Ариана Лец ушла из дому 12 мая около 15:00. По информации родных, она уехала в Харьков. Последний раз выходила на связь с Южного вокзала Харькова около 20:00 12 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Предполагают, что девушка могла уехать в Кременчуг.
Ее приметы: рост 168 см, плотного телосложения, голубые глаза, черные крашеные волосы ниже плеч.
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Была одета: черная куртка, черные брюки, бело-черные кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак и документы.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 13:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисково-спасательный отряд «Милена» объявил в розыск 17-летнюю жительницу поселка Васищево".