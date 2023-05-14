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Внимание, розыск! На Харьковщине пропала девушка-подросток (приметы)

Общество 13:16   14.05.2023
Оксана Горун
Внимание, розыск! На Харьковщине пропала девушка-подросток (приметы)

Поисково-спасательный отряд «Милена» объявил в розыск 17-летнюю жительницу поселка Васищево.

Ариана Лец ушла из дому 12 мая около 15:00. По информации родных, она уехала в Харьков. Последний раз выходила на связь с Южного вокзала Харькова около 20:00 12 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Предполагают, что девушка могла уехать в Кременчуг.

Пропала девушка на Харьковщине

Ее приметы: рост 168 см, плотного телосложения, голубые глаза, черные крашеные волосы ниже плеч.

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    • Была одета: черная куртка, черные брюки, бело-черные кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак и документы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисково-спасательный отряд «Милена» объявил в розыск 17-летнюю жительницу поселка Васищево".