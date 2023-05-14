Внимание, розыск! На Харьковщине пропала девушка-подросток (приметы)

Поисково-спасательный отряд «Милена» объявил в розыск 17-летнюю жительницу поселка Васищево.

Ариана Лец ушла из дому 12 мая около 15:00. По информации родных, она уехала в Харьков. Последний раз выходила на связь с Южного вокзала Харькова около 20:00 12 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Предполагают, что девушка могла уехать в Кременчуг.

Ее приметы: рост 168 см, плотного телосложения, голубые глаза, черные крашеные волосы ниже плеч.

Была одета: черная куртка, черные брюки, бело-черные кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак и документы.