Увага розшук! На Харківщині зникла дівчина-підліток (прикмети)
Пошуково-рятувальний загін “Мілена” оголосив у розшук 17-річну мешканку селища Васищеве.
Аріана Лец пішла з дому 12 травня близько 15:00. За інформацією рідних, вона поїхала до Харкова. Востаннє виходила на зв’язок із Південного вокзалу Харкова близько 20:00 12 травня. З того часу її місцеперебування невідоме. Припускають, що дівчина могла виїхати до Кременчука.
Її прикмети: зріст 168 см, щільної статури, блакитні очі, чорне фарбоване волосся нижче за плечі.
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Була одягнена: чорна куртка, чорні штани, біло-чорні кросівки. При собі вона мала чорний рюкзак і документи.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 13:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошуково-рятувальний загін “Мілена” оголосив у розшук 17-річну мешканку селища Васищеве".