Увага розшук! На Харківщині зникла дівчина-підліток (прикмети)

Пошуково-рятувальний загін “Мілена” оголосив у розшук 17-річну мешканку селища Васищеве.

Аріана Лец пішла з дому 12 травня близько 15:00. За інформацією рідних, вона поїхала до Харкова. Востаннє виходила на зв’язок із Південного вокзалу Харкова близько 20:00 12 травня. З того часу її місцеперебування невідоме. Припускають, що дівчина могла виїхати до Кременчука.

Її прикмети: зріст 168 см, щільної статури, блакитні очі, чорне фарбоване волосся нижче за плечі.

Була одягнена: чорна куртка, чорні штани, біло-чорні кросівки. При собі вона мала чорний рюкзак і документи.