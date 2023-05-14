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Увага розшук! На Харківщині зникла дівчина-підліток (прикмети)

Події 13:16   14.05.2023
Оксана Горун
Увага розшук! На Харківщині зникла дівчина-підліток (прикмети)

Пошуково-рятувальний загін “Мілена” оголосив у розшук 17-річну мешканку селища Васищеве.

Аріана Лец пішла з дому 12 травня близько 15:00. За інформацією рідних, вона поїхала до Харкова. Востаннє виходила на зв’язок із Південного вокзалу Харкова близько 20:00 12 травня. З того часу її місцеперебування невідоме. Припускають, що дівчина могла виїхати до Кременчука.

Зникла дівчина на Харківщині

Її прикмети: зріст 168 см, щільної статури, блакитні очі, чорне фарбоване волосся нижче за плечі.

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    • Була одягнена: чорна куртка, чорні штани, біло-чорні кросівки. При собі вона мала чорний рюкзак і документи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 13:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошуково-рятувальний загін “Мілена” оголосив у розшук 17-річну мешканку селища Васищеве".