Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе (женщина погибла, а подросток попал в больницу), сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Около 8:00 автомобиль «ВАЗ-21101» несся по проспекту со скоростью почти 100 км/ч, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
52-летняя женщина и 15-летний парень в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте. Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Водителю сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе (женщина погибла, а подросток попал в больницу), сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.".