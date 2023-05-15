Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🔴

Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении

Происшествия 18:33   15.05.2023
Елена Нагорная
Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе (женщина погибла, а подросток попал в больницу), сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Около 8:00 автомобиль «ВАЗ-21101» несся по проспекту со скоростью почти 100 км/ч, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

52-летняя женщина и 15-летний парень в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте. Подросток получил травмы, его госпитализировали.

Водителю сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Читайте также: В Индустриальном районе автомобиль сбил мать с сыном: женщина погибла (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:33
Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении
18:09
Два погибших и раненый: по факту обстрела Двуречной начато производство (фото)
16:07
Помогала оформить «гуманитарку» от РФ: на Харьковщине поймали коллаборантку
15:47
«Харьковводоканал» устраняет аварию на проспекте Гагарина
14:20
В Индустриальном районе автомобиль сбил мать с сыном: женщина погибла (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе (женщина погибла, а подросток попал в больницу), сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.".