Несся 100 км/ч: харьковчанину, сбившему мать с сыном, сообщили о подозрении

66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе (женщина погибла, а подросток попал в больницу), сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Около 8:00 автомобиль «ВАЗ-21101» несся по проспекту со скоростью почти 100 км/ч, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

52-летняя женщина и 15-летний парень в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте. Подросток получил травмы, его госпитализировали.

Водителю сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).