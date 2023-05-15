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Мчав 100 км/год: харків’янину, що збив матір із сином, повідомили про підозру

Події 18:33   15.05.2023
Олена Нагорна
Мчав 100 км/год: харків’янину, що збив матір із сином, повідомили про підозру

66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході (жінка загинула, а підліток постраждав), повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Близько 8:00 автомобіль “ВАЗ-21101” мчав проспектом зі швидкістю майже 100 км/год, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

52-річна жінка та 15-річний хлопець у цей час переходили дорогу пішохідним переходом. Жінка загинула, а підлітка ушпиталили з травмами.

Водію повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 18:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході (жінка загинула, а підліток постраждав), повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.".