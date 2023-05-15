Мчав 100 км/год: харків’янину, що збив матір із сином, повідомили про підозру

66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході (жінка загинула, а підліток постраждав), повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Близько 8:00 автомобіль “ВАЗ-21101” мчав проспектом зі швидкістю майже 100 км/год, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

52-річна жінка та 15-річний хлопець у цей час переходили дорогу пішохідним переходом. Жінка загинула, а підлітка ушпиталили з травмами.

Водію повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).