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В Чугуевском районе будут раздаваться взрывы: там работают саперы — ХОВА

Общество 13:49   15.05.2023
Виктория Яковенко
В Чугуевском районе будут раздаваться взрывы: там работают саперы — ХОВА

В Чугуевском районе на Харьковщине работают саперы, с 13:30 до 14:30 могут раздаваться взрывы.

По данным ХОВА, с 13:30 до 14:00 произойдет контролируемый подрыв противопехотных мин между селами Лебяже и Николаевка.

Также с 13.30 до 14.30 запланированы два контролируемых взрыва между селами Новый Бурлук Чугуевского района и Лозовое Купянского района.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 13:49;

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