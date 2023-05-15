В Чугуевском районе будут раздаваться взрывы: там работают саперы — ХОВА
В Чугуевском районе на Харьковщине работают саперы, с 13:30 до 14:30 могут раздаваться взрывы.
По данным ХОВА, с 13:30 до 14:00 произойдет контролируемый подрыв противопехотных мин между селами Лебяже и Николаевка.
Также с 13.30 до 14.30 запланированы два контролируемых взрыва между селами Новый Бурлук Чугуевского района и Лозовое Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине работают саперы, с 13:30 до 14:30 могут раздаваться взрывы.".