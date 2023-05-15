В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы
Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, там 15 мая работают саперы.
Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщили в Балаклейском МВА.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, там 15 мая работают саперы.".