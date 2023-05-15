В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, там 15 мая работают саперы.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщили в Балаклейском МВА.