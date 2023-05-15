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В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

Общество 11:40   15.05.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах, там 15 мая работают саперы.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщили в Балаклейском МВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:40;

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