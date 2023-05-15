У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи
Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, там 15 травня працюють сапери.
Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, там 15 травня працюють сапери.".