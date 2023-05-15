У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, там 15 травня працюють сапери.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській МВА.