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У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

Суспільство 11:40   15.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, там 15 травня працюють сапери.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – повідомили у Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи, там 15 травня працюють сапери.".