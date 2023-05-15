У Чугуївському районі лунатимуть вибухи: там працюють сапери – ХОВА

У Чугуївському районі на Харківщині працюють сапери, з 13:30 до 14:30 можуть лунати вибухи.

За даними ХОВА, з 13:30 до 14:00 відбудеться контрольований підрив протипіхотних мін між селами Леб’яже та Миколаївка.

Також із 13.30 до 14.30 заплановано два контрольовані вибухи між селами Новий Бурлук Чугуївського району та Лозове Куп’янського району.

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