У Чугуївському районі лунатимуть вибухи: там працюють сапери – ХОВА
У Чугуївському районі на Харківщині працюють сапери, з 13:30 до 14:30 можуть лунати вибухи.
За даними ХОВА, з 13:30 до 14:00 відбудеться контрольований підрив протипіхотних мін між селами Леб’яже та Миколаївка.
Також із 13.30 до 14.30 заплановано два контрольовані вибухи між селами Новий Бурлук Чугуївського району та Лозове Куп’янського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині працюють сапери, з 13:30 до 14:30 можуть лунати вибухи.".