Почта заработала на 94% освобожденных территорий Харьковщины — ХОВА
В ХОВА сообщили, что услуги «Укрпочты» уже доступны в 532 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.
«В настоящее время 75 стационарных и 18 передвижных отделений «Укрпочты» обслуживают 532 деоккупированных населенных пункта – это примерно 94% всех освобожденных территорий области», — привели статистику в пресс-службе ХОВА.
По данным чиновников, в мае стационарное отделение почтовой связи заработало в селе Петровское Балаклейской громады.
При этом многие почтовые отделения Харьковщины разрушены, отметили в ХОВА.
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«Из-за вооруженной агрессии РФ повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 67 отделений почтовой связи в освобожденных громадах. Частично восстановительные работы уже провели в отделении в Балаклее. Также «Укрпочта» установила два мобильных офиса вместо разрушенных отделений в Циркунах и Липцах», — сообщили в областной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что услуги «Укрпочты» уже доступны в 532 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области".