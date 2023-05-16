Почта заработала на 94% освобожденных территорий Харьковщины — ХОВА

В ХОВА сообщили, что услуги «Укрпочты» уже доступны в 532 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

«В настоящее время 75 стационарных и 18 передвижных отделений «Укрпочты» обслуживают 532 деоккупированных населенных пункта – это примерно 94% всех освобожденных территорий области», — привели статистику в пресс-службе ХОВА.

По данным чиновников, в мае стационарное отделение почтовой связи заработало в селе Петровское Балаклейской громады.

При этом многие почтовые отделения Харьковщины разрушены, отметили в ХОВА.

«Из-за вооруженной агрессии РФ повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 67 отделений почтовой связи в освобожденных громадах. Частично восстановительные работы уже провели в отделении в Балаклее. Также «Укрпочта» установила два мобильных офиса вместо разрушенных отделений в Циркунах и Липцах», — сообщили в областной военной администрации.