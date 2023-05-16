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Почта заработала на 94% освобожденных территорий Харьковщины — ХОВА

Общество 18:24   16.05.2023
Оксана Горун
Почта заработала на 94% освобожденных территорий Харьковщины — ХОВА

В ХОВА сообщили, что услуги «Укрпочты» уже доступны в 532 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

«В настоящее время 75 стационарных и 18 передвижных отделений «Укрпочты» обслуживают 532 деоккупированных населенных пункта – это примерно 94% всех освобожденных территорий области», — привели статистику в пресс-службе ХОВА.

По данным чиновников, в мае стационарное отделение почтовой связи заработало в селе Петровское Балаклейской громады.

При этом многие почтовые отделения Харьковщины разрушены, отметили в ХОВА.

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«Из-за вооруженной агрессии РФ повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 67 отделений почтовой связи в освобожденных громадах. Частично восстановительные работы уже провели в отделении в Балаклее. Также «Укрпочта» установила два мобильных офиса вместо разрушенных отделений в Циркунах и Липцах», — сообщили в областной военной администрации.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что услуги «Укрпочты» уже доступны в 532 деоккупированных населенных пунктах Харьковской области".