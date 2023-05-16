Пошта запрацювала на 94% звільнених територій Харківщини – ХОВА
У ХОВА повідомили, що послуги “Укрпошти” вже доступні у 532 деокупованих населених пунктах Харківської області.
“Наразі 75 стаціонарних та 18 пересувних відділень «Укрпошти» обслуговують 532 деокуповані населені пункти – це приблизно 94% від усіх звільнених територій області”, – навели статистику в пресслужбі ХОВА.
За даними чиновників, у травні стаціонарне відділення поштового зв’язку запрацювало в селі Петрівське Балаклійської громади.
При цьому багато поштових відділень Харківщини зруйновано, зазначили в ХОВА.
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“Через збройну агресію рф пошкоджено чи повністю зруйновано щонайменше 67 відділень поштового зв’язку у звільнених громадах. Частково відновлювальні роботи вже провели у відділені в Балаклії. Також «Укрпошта» встановила два мобільні офіси замість зруйнованих відділень у Циркунах і Липцях”, — повідомили в обласній військовій адміністрації.
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Ви читали новину: «Пошта запрацювала на 94% звільнених територій Харківщини – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 18:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що послуги “Укрпошти” вже доступні у 532 деокупованих населених пунктах Харківської області".