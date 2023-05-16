В Харькове патрульные вызволили беспомощную женщину из квартиры
Пожилая женщина упала у себя дома, не могла подняться и звала на помощь. Патрульных вызвали небезразличные соседи.
«Кричит человек о помощи, помогите», — такой вызов на днях получили харьковские патрульные. На месте вызова заявитель рассказал инспекторам, что в закрытой квартире проживает бабушка, у которой недавно произошел инсульт. Поэтому она может нуждаться в неотложной помощи», — сообщили подробности на странице в facebook Патрульной полиции Харьковской области.
Приехав на место, полицейские выяснили, что у одних из соседей есть ключи от квартиры пожилой женщины. Обладателей ключей полицейские смогли разыскать, а затем — открыли дверь.
«В одной из комнат инспекторы обнаружили женщину на полу в беспомощном состоянии. Патрульные вызвали медиков, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей», — отметили в пресс-службе патрульной полиции.
Читайте также: Посреди Харькова потерялась бабушка: помогла неравнодушная прохожая (фото)
Затем полицейские помогли медикам спустить пожилую женщину в карету «скорой». Пострадавшую забрали в больницу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове патрульные вызволили беспомощную женщину из квартиры»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 20:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилая женщина упала у себя дома, не могла подняться и звала на помощь. Патрульных вызвали небезразличные соседи".