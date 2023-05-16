В Харькове патрульные вызволили беспомощную женщину из квартиры

Пожилая женщина упала у себя дома, не могла подняться и звала на помощь. Патрульных вызвали небезразличные соседи.

«Кричит человек о помощи, помогите», — такой вызов на днях получили харьковские патрульные. На месте вызова заявитель рассказал инспекторам, что в закрытой квартире проживает бабушка, у которой недавно произошел инсульт. Поэтому она может нуждаться в неотложной помощи», — сообщили подробности на странице в facebook Патрульной полиции Харьковской области.

Приехав на место, полицейские выяснили, что у одних из соседей есть ключи от квартиры пожилой женщины. Обладателей ключей полицейские смогли разыскать, а затем — открыли дверь.

«В одной из комнат инспекторы обнаружили женщину на полу в беспомощном состоянии. Патрульные вызвали медиков, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей», — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

Затем полицейские помогли медикам спустить пожилую женщину в карету «скорой». Пострадавшую забрали в больницу.