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В Харькове патрульные вызволили беспомощную женщину из квартиры

Происшествия 20:39   16.05.2023
Оксана Горун
В Харькове патрульные вызволили беспомощную женщину из квартиры Фото: пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области

Пожилая женщина упала у себя дома, не могла подняться и звала на помощь. Патрульных вызвали небезразличные соседи.

«Кричит человек о помощи, помогите», — такой вызов на днях получили харьковские патрульные. На месте вызова заявитель рассказал инспекторам, что в закрытой квартире проживает бабушка, у которой недавно произошел инсульт. Поэтому она может нуждаться в неотложной помощи», — сообщили подробности на странице в facebook Патрульной полиции Харьковской области.

Приехав на место, полицейские выяснили, что у одних из соседей есть ключи от квартиры пожилой женщины. Обладателей ключей полицейские смогли разыскать, а затем — открыли дверь.

«В одной из комнат инспекторы обнаружили женщину на полу в беспомощном состоянии. Патрульные вызвали медиков, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей», — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

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Затем полицейские помогли медикам спустить пожилую женщину в карету «скорой». Пострадавшую забрали в больницу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 20:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилая женщина упала у себя дома, не могла подняться и звала на помощь. Патрульных вызвали небезразличные соседи".