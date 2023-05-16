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У Харкові патрульні визволили безпорадну жінку з квартири

Події 20:39   16.05.2023
Оксана Горун
У Харкові патрульні визволили безпорадну жінку з квартири

Жінка похилого віку впала в себе вдома, не могла підвестися та кликала на допомогу. Патрульних викликали небайдужі сусіди.

“Кричить людина про допомогу, допоможіть “, — такий виклик днями отримали харківські патрульні.
На місці виклику заявник розповів інспекторам, що в зачиненій квартирі мешкає бабуся, у якої нещодавно трапився інсульт. Тож вона може потребувати невідкладної допомоги”, – повідомили подробиці на сторінці у фейсбуці Патрульної поліції Харківської області.

Приїхавши на місце, поліціянти з’ясували, що одних із сусідів мають ключі від квартири літньої жінки. Власників ключів поліціянти змогли розшукати, а потім відчинили двері.

“В одній з кімнат інспектори виявили жінку на підлозі у безпорадному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку в стабільне бокове положення та контролювали її стан до приїзду лікарів“, – зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

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Потім поліціянти допомогли медикам спустити жінку похилого віку в карету “швидкої”. Постраждалу забрали до лікарні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 20:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка похилого віку впала в себе вдома, не могла підвестися та кликала на допомогу. Патрульних викликали небайдужі сусіди".