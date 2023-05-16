У Харкові патрульні визволили безпорадну жінку з квартири

Жінка похилого віку впала в себе вдома, не могла підвестися та кликала на допомогу. Патрульних викликали небайдужі сусіди.

“Кричить людина про допомогу, допоможіть “, — такий виклик днями отримали харківські патрульні.

, – повідомили подробиці на сторінці у фейсбуці Патрульної поліції Харківської області. На місці виклику заявник розповів інспекторам, що в зачиненій квартирі мешкає бабуся, у якої нещодавно трапився інсульт. Тож вона може потребувати невідкладної допомоги”

Приїхавши на місце, поліціянти з’ясували, що одних із сусідів мають ключі від квартири літньої жінки. Власників ключів поліціянти змогли розшукати, а потім відчинили двері.

“В одній з кімнат інспектори виявили жінку на підлозі у безпорадному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку в стабільне бокове положення та контролювали її стан до приїзду лікарів“, – зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

Потім поліціянти допомогли медикам спустити жінку похилого віку в карету “швидкої”. Постраждалу забрали до лікарні.