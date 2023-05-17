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«Очень тяжело добраться до своих домов»: харьковчанин пожаловался в мэрию

Общество 10:37   17.05.2023
Оксана Горун
«Очень тяжело добраться до своих домов»: харьковчанин пожаловался в мэрию Фото: GoogleMaps

Харьковчанин, житель района Новожаново, создал петицию на сайте горсовета с просьбой отремонтировать проезжую часть, которая уже стала непроездной.

«Обращаюсь в городской совет с просьбой ремонта участков дороги в Новобаварском районе, а именно: от перекрестка ул. Москалевской и пер. Шаповаловского до перекрестка пер. Шаповаловского и пер. Крестьянского; от перекрестка пер. Шаповаловского и пер. Крестьянского до перекрестка пер. Крестьянского и ул. Крестьянской. Людям очень тяжело добраться до своих домов на автомобилях, дорога очень в тяжелом состоянии, после таких поездок автомобиль часто ломается», — пожаловался житель района Петр Аленин.

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Чтобы в Харьковском горсовете отреагировали на петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под петицией о ремонте дорог в районе Новожаново начался 16 мая.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 10:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин, житель района Новожаново, создал петицию на сайте горсовета с просьбой отремонтировать проезжую часть, которая уже стала непроездной".