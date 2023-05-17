«Очень тяжело добраться до своих домов»: харьковчанин пожаловался в мэрию
Харьковчанин, житель района Новожаново, создал петицию на сайте горсовета с просьбой отремонтировать проезжую часть, которая уже стала непроездной.
«Обращаюсь в городской совет с просьбой ремонта участков дороги в Новобаварском районе, а именно: от перекрестка ул. Москалевской и пер. Шаповаловского до перекрестка пер. Шаповаловского и пер. Крестьянского; от перекрестка пер. Шаповаловского и пер. Крестьянского до перекрестка пер. Крестьянского и ул. Крестьянской. Людям очень тяжело добраться до своих домов на автомобилях, дорога очень в тяжелом состоянии, после таких поездок автомобиль часто ломается», — пожаловался житель района Петр Аленин.
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Чтобы в Харьковском горсовете отреагировали на петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под петицией о ремонте дорог в районе Новожаново начался 16 мая.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин, житель района Новожаново, создал петицию на сайте горсовета с просьбой отремонтировать проезжую часть, которая уже стала непроездной".