“Дуже важко дістатися своїх будинків”: харків’янин поскаржився в мерію

Харків’янин, мешканець району Новожаново, створив петицію на сайті міськради з проханням відремонтувати проїжджу частину, яка вже стала непроїзною.

“Звертаюсь до міської ради, з прохання ремонту ділянок дороги в Новобаварському районі, а саме: від перехрестя вул. Москалівської та пров. Шаповалівського до перехрестя пров. Шаповалівського та пров. Селянського; від перехрестя пров. Шаповалівського та пров. Селянського до перехрестя пров. Селянського та вул. Селянської. Людям дуже тяжко дістатися своїх домівок на автомобілях, дорога дуже в тяжкому стані, після таких поїздок, автомобіль часто ламається”, — поскаржився житель району Петро Оленін.

Щоб у Харківській міськраді відреагували на петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під петицією про ремонт доріг у районі Новожаново розпочався 16 травня.