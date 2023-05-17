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“Дуже важко дістатися своїх будинків”: харків’янин поскаржився в мерію

Суспільство 10:37   17.05.2023
Оксана Горун
“Дуже важко дістатися своїх будинків”: харків’янин поскаржився в мерію

Харків’янин, мешканець району Новожаново, створив петицію на сайті міськради з проханням відремонтувати проїжджу частину, яка вже стала непроїзною.

“Звертаюсь до міської ради, з прохання ремонту ділянок дороги в Новобаварському районі, а саме: від перехрестя вул. Москалівської та пров. Шаповалівського до перехрестя пров. Шаповалівського та пров. Селянського; від перехрестя пров. Шаповалівського та пров. Селянського до перехрестя пров. Селянського та вул. Селянської. Людям дуже тяжко дістатися своїх домівок на автомобілях, дорога дуже в тяжкому стані, після таких поїздок, автомобіль часто ламається”, — поскаржився житель району Петро Оленін.

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Щоб у Харківській міськраді відреагували на петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під петицією про ремонт доріг у районі Новожаново розпочався 16 травня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин, мешканець району Новожанове, створив петицію на сайті міськради з проханням відремонтувати проїжджу частину, яка вже стала непроїзною".