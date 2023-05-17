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Погиб у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов (фото)

Общество 15:23   17.05.2023
Виктория Яковенко
Погиб у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Куриловка Купянского района следователи эксгумировали труп 45-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 13 сентября 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Куриловки находился у подъезда дома, где жил. Мужчина погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Труп был направлен на судебно-медицинские экспертизы.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Куриловка Купянского района следователи эксгумировали труп 45-летнего местного жителя.".