Погиб у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В селе Куриловка Купянского района следователи эксгумировали труп 45-летнего местного жителя.
Мужчина погиб 13 сентября 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Куриловки находился у подъезда дома, где жил. Мужчина погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Труп был направлен на судебно-медицинские экспертизы.
По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Читайте также: «Враг выбирает исключительно гражданские объекты» — Синегубов об обстрелах РФ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Погиб у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Куриловка Купянского района следователи эксгумировали труп 45-летнего местного жителя.".