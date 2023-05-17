Погиб у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов (фото)

В селе Куриловка Купянского района следователи эксгумировали труп 45-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 13 сентября 2022 года, попав под вражеский обстрел. В тот момент житель Куриловки находился у подъезда дома, где жил. Мужчина погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Труп был направлен на судебно-медицинские экспертизы.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).