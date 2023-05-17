Загинув біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У селі Курилівка Куп’янського району слідчі ексгумували труп 45-річного місцевого мешканця.
Чоловік загинув 13 вересня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець Курилівки знаходився біля під’їзду будинку, де мешкав. Чоловік загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Труп направили на судово-медичні експертизи.
За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством” (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Курилівка Куп’янського району слідчі ексгумували труп 45-річного місцевого мешканця.".