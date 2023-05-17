Загинув біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів (фото)

У селі Курилівка Куп’янського району слідчі ексгумували труп 45-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув 13 вересня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець Курилівки знаходився біля під’їзду будинку, де мешкав. Чоловік загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Труп направили на судово-медичні експертизи.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством” (ч. 2 ст. 438 ККУ).