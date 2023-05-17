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Загинув біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів (фото)

Суспільство 15:23   17.05.2023
Вікторія Яковенко
Загинув біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Курилівка Куп’янського району слідчі ексгумували труп 45-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув 13 вересня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець Курилівки знаходився біля під’їзду будинку, де мешкав. Чоловік загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Труп направили на судово-медичні експертизи.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством” (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 15:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Курилівка Куп’янського району слідчі ексгумували труп 45-річного місцевого мешканця.".