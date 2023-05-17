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Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

Общество 12:37   17.05.2023
Виктория Яковенко
Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах Фото: Балаклейская ГВА

17 мая в Балаклейской громаде на Харьковщине  продолжаются работы по разминированию территории.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

В Балаклейской ГВА призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 мая в Балаклейской громаде на Харьковщине  продолжаются работы по разминированию территории.".