Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

17 мая в Балаклейской громаде на Харьковщине продолжаются работы по разминированию территории.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

В Балаклейской ГВА призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.