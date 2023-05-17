Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах
Фото: Балаклейская ГВА
17 мая в Балаклейской громаде на Харьковщине продолжаются работы по разминированию территории.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
В Балаклейской ГВА призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 мая в Балаклейской громаде на Харьковщине продолжаются работы по разминированию территории.".