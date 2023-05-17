Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи

17 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

У Балаклійській МВА закликали мешканців зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.