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Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи

Суспільство 12:37   17.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи Фото: Балаклійська МВА

17 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

У Балаклійській МВА закликали мешканців зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 12:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.".