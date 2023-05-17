Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи
Фото: Балаклійська МВА
17 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.
«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
У Балаклійській МВА закликали мешканців зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 травня у Балаклійській громаді на Харківщині тривають роботи з розмінування території.".