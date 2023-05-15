Дистанційне мінування території Харківщини – найважче для саперів

765 ворожих смертоносних мін та боєприпасів ліквідували сапери ДСНС на Харківщині минулого тижня, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зведений загін піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій України продовжує очищати від вибухонебезпечних предметів звільнені від окупаційних військ рф території Харківщини.

Сапери щодня обстежують території населених пунктів, шляхів, комунікацій та сільськогосподарські угіддя.

«В цьому регіоні, на жаль, найбільш проблемні місця – це деокуповані території. Нам саме тяжче – це дистанційне мінування. Якщо це міна-пелюстка, то ми її знищуємо на місці. Якщо це протитанкова міна, то забираємо з собою її, потім вивозимо на майданчик і потім також знищуємо. Сама небезпечна частина роботи, це коли ми в високих заростях обстежуємо якісь об’єкти критичної інфраструктури або працюємо по заявкам і бачимо, що можуть бути позиції заміновані», – розповів Микола Тимошенко, старший сапер частини гуманітарного розмінування МЦ ГР та ШР ДСНС України.

Загалом протягом періоду роботи саперів зведеного загону ДСНС на території Харківської області знайшли і знищили 60530 одиниць мін і нерозірваних боєприпасів. Очищена територія площею біля 2500 га, перевірено 275 км автомобільних доріг, 1590 км ЛЕП, 189 км газопроводів, 160 км залізничних колій, обстежено 52 об’єкти.