Дистанционное минирование территории Харьковщины — самое сложное для саперов

765 вражеских смертоносных мин и боеприпасов ликвидировали саперы ГСЧС на Харьковщине за прошлую неделю, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сводный отряд пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины продолжает очищать от взрывоопасных предметов освобожденные от оккупационных войск рф территории Харьковщины.



Саперы ежедневно обследуют территории населённых пунктов, путей, коммуникаций и сельскохозяйственные угодья.

«В этом регионе, к сожалению, наиболее проблемные места – это деоккупированные территории. Для нас самое тяжелое – это дистанционное минирование. Если это мина-лепесток, то мы его уничтожаем на месте. Если это противотанковая мина, то забираем с собой ее, затем вывозим на площадку и затем тоже уничтожаем. Самая опасная часть работы, это когда мы в высоких зарослях обследуем какие-то объекты критической инфраструктуры или работаем по заявкам и видим, что могут быть позиции заминированы», — рассказал Николай Тимошенко, старший сапер части гуманитарного разминирования МЦ ГР и ИИ ГСЧС Украины.

Всего за период работы саперов сводного отряда ГСЧС на территории Харьковской области нашли и уничтожили 60530 единиц мин и неразорванных боеприпасов. Очищена территория площадью около 2500 га, проверено 275 км автомобильных дорог, 1590 км ЛЭП, 189 км газопроводов, 160 км железнодорожных путей, обследовано 52 объекта.