Будут судить регионала с бизнесом в Белгороде, «руководившего» на Харьковщине

Бывшего депутата-регионала во время оккупации части Харьковской области захватчики назначили «и.о. председателя временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области».

Харьковская областная прокуратура сообщила о завершении спецрасследования в отношении 57-летнего предателя. Его обвиняют в коллаборационизме. Судить будут заочно.

«Речь идет о бывшем депутате от уже запрещенной в Украине Партии регионов. Установлено, что он строил бизнес в г. Белгород, уплачивая налоги в бюджет рф и таким образом финансируя войну в Украине. По данным следствия, во время оккупации пгт Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады мужчина продолжил свою антиукраинскую деятельность. Оккупанты назначили обвиняемого на должность «и.о. председателя временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области» с дислокацией в пгт Казачья Лопань», — сообщили о «трудовом пути» некогда народного избранника в прокуратуре.

Регионал всячески сотрудничал с оккупационной администрацией, участвовал в совещаниях и «руководил» своим «органом власти». Также мужчина был популярен у российских пропагандистов — давал им комментарии, заявляя о якобы обстрелах Казачьей Лопани ВСУ.

«Свои полномочия коллаборант исполнял до начала сентября прошлого года. Накануне деоккупации он скрылся из Казачьей Лопани вместе с российскими военными», — отметили прокуроры.

Судить предателя заочно будут в Дергачах.