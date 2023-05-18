Судитимуть регіонала з бізнесом у Бєлгороді, який “керував” на Харківщині

Колишнього депутата-регіонала під час окупації частини Харківської області загарбники призначили “в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області”.

Харківська обласна прокуратура повідомила про завершення спецрозслідування щодо 57-річного зрадника. Його звинувачують у колабораціонізмі. Судитимуть заочно.

“Йдеться про колишнього депутата від вже забороненої в Україні “Партії регіонів“. Встановлено, що він будував бізнес в м. Бєлгород, сплачуючи податки до бюджету рф і фінансуючи таким чином війну в Україні. За даними слідства, під час окупації смт Козача Лопань Дергачівської територіальної громади чоловік продовжив свою антиукраїнську діяльність. Окупанти призначили обвинуваченого на посаду “в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області“ з дислокацією в смт Козача Лопань“, – повідомили про “трудовий шлях” колись народного обранця в прокуратурі.

Регіонал усіляко співпрацював з окупаційною адміністрацією, брав участь у нарадах і “керував” своїм “органом влади”. Також чоловік був популярним у російських пропагандистів – давав їм коментарі, заявляючи про нібито обстріли Козачої Лопані ЗСУ.

“Свої повноваження колаборант виконував до початку вересня минулого року. Напередодні деокупації він втік із Козачої Лопані разом із російськими військовими”, – зазначили прокурори.

Судитимуть зрадника заочно в Дергачах.