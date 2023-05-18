Мастера Харьковщины передадут на передовую полсотни кукол-мотанок (фото)

18 мая, в День вышиванки, в центральном парке поселка Боровая Харьковской области состоялась выставка «Закодированные на победу». На ней представили более полусотни кукол-мотанок, изготовленных работниками учреждений культуры и кружковцами громады.

Куклы-мотанки передадут на передовую украинским защитникам и защитницам в качестве оберегов, сообщает Боровский поселковый совет.

«Верим, что созданные с душой, благодарностью и любовью каждой мастерицы к родной земле и тем, кто ее защищает, они действительно будут поддерживать и оберегать наших воинов в самые сложные моменты на пути к победе», — говорится в публикации.

Параллельно проходила выставка книг, на которой жители и гости поселка имели возможность ознакомиться с литературными новинками.

Завершилось мероприятие флешмобом.



Фото: Боровской поселковый совет