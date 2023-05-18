Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)
18 травня, у День вишиванки, в центральному парку селища Борова на Харківщині відбулася виставка “Закодовані на перемогу”. На ній представили понад пів сотні ляльок-мотанок, виготовлених працівниками закладів культури та гуртківцями громади.
Ляльки-мотанки передадуть на передову українським захисникам та захисницям як обереги, повідомляє Борівська селищна рада.
“Віримо, що створені з душею, вдячністю і любов’ю кожної майстрині до рідної землі та тих, хто її захищає, вони дійсно підтримуватимуть і оберігатимуть наших воїнів у найскладніші моменти на шляху до перемоги”, — йдеться у публікації.
Паралельно проходила виставка книг, на якій мешканці та гості селища мали змогу ознайомитись із літературними новинками.
Завершився захід флешмобом.
Фото: Борівська селищна рада
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня, у День вишиванки, в центральному парку селища Борова на Харківщині відбулася виставка “Закодовані на перемогу”. На ній представили понад пів сотні ляльок-мотанок, виготовлених працівниками закладів культури та гуртківцями громади.".