Live
  • П’ятниця 19.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🔴

Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)

Культура 22:41   18.05.2023
Олена Нагорна
Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)

18 травня, у День вишиванки, в центральному парку селища Борова на Харківщині відбулася виставка “Закодовані на перемогу”. На ній представили понад пів сотні ляльок-мотанок, виготовлених працівниками закладів культури та гуртківцями громади.

Ляльки-мотанки передадуть на передову українським захисникам та захисницям як обереги, повідомляє Борівська селищна рада.

“Віримо, що створені з душею, вдячністю і любов’ю кожної майстрині до рідної землі та тих, хто її захищає, вони дійсно підтримуватимуть і оберігатимуть наших воїнів у найскладніші моменти на шляху до перемоги”, — йдеться у публікації.

Паралельно проходила виставка книг, на якій мешканці та гості селища мали змогу ознайомитись із літературними новинками.

Завершився захід флешмобом.


Фото: Борівська селищна рада

Читайте також: У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:00
У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)
21:08
Оборона регіону: Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими (відео)
20:22
Японцю-волонтеру Фумінорі, що переїхав у Харків, подарували вишиванку (відео)
19:39
Ваш родич у біді: спіймали шахрайок, які виманювали гроші у харків’ян (фото)
19:02
По Циркунах ворог ударив двома ракетами С-300: прокуратура опублікувала відео

  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 22:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня, у День вишиванки, в центральному парку селища Борова на Харківщині відбулася виставка “Закодовані на перемогу”. На ній представили понад пів сотні ляльок-мотанок, виготовлених працівниками закладів культури та гуртківцями громади.".