Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)

18 травня, у День вишиванки, в центральному парку селища Борова на Харківщині відбулася виставка “Закодовані на перемогу”. На ній представили понад пів сотні ляльок-мотанок, виготовлених працівниками закладів культури та гуртківцями громади.

Ляльки-мотанки передадуть на передову українським захисникам та захисницям як обереги, повідомляє Борівська селищна рада.

“Віримо, що створені з душею, вдячністю і любов’ю кожної майстрині до рідної землі та тих, хто її захищає, вони дійсно підтримуватимуть і оберігатимуть наших воїнів у найскладніші моменти на шляху до перемоги”, — йдеться у публікації.

Паралельно проходила виставка книг, на якій мешканці та гості селища мали змогу ознайомитись із літературними новинками.

Завершився захід флешмобом.



Фото: Борівська селищна рада