У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)
18 травня у саду Шевченка у Харкові провели два заходи з нагоди Дня вишиванки. Акція міської ради відбулася біля входу в зоопарк, а патріотичної спільноти, зокрема активістів Євромайдану, — біля пам’ятника Кобзарю.
Біля зоопарку харків’яни та гості міста, які сьогодні були у вишиванках, мали змогу зробити миттєве фото на інтерактивній локації на тлі краєвидів Харкова та України. Також відбувся мініконцерт, пише пресслужба Харківської міськради.
Фото: Харківська міськрада
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку активісти провели акцію “Вишиванковий оберіг” – обгорнули монумент Кобзарю українським рушником.
Фото: Леонід Логвиненко
“Сьогодні в День вишиванки малювали кототризуб і котиків для Херсона. Також вирішили всі побажання з вишиванкового оберега для Тараса також передати в Херсон з нашою силою і побажаннями триматися і вистояти під ворожими обстрілами”, – пише у Facebook учасниця заходу Ленчик Десюшка.
Фото: Ленчик Десюшка
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня у саду Шевченка у Харкові провели два заходи з нагоди Дня вишиванки. Акція міської ради відбулася біля входу в зоопарк, а патріотичної спільноти, зокрема активістів Євромайдану, — біля пам’ятника Кобзарю.".