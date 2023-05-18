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У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)

Культура 22:00   18.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)

18 травня у саду Шевченка у Харкові провели два заходи з нагоди Дня вишиванки. Акція міської ради відбулася біля входу в зоопарк, а патріотичної спільноти, зокрема активістів Євромайдану, — біля пам’ятника Кобзарю.

Біля зоопарку харків’яни та гості міста, які сьогодні були у вишиванках, мали змогу зробити миттєве фото на інтерактивній локації на тлі краєвидів Харкова та України. Також відбувся мініконцерт, пише пресслужба Харківської міськради.


Фото: Харківська міськрада

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку активісти провели акцію “Вишиванковий оберіг” – обгорнули монумент Кобзарю українським рушником.


Фото: Леонід Логвиненко

“Сьогодні в День вишиванки малювали кототризуб і котиків для Херсона. Також вирішили всі побажання з вишиванкового оберега для Тараса також передати в Херсон з нашою силою і побажаннями триматися і вистояти під ворожими обстрілами”, – пише у Facebook учасниця заходу Ленчик Десюшка.


Фото: Ленчик Десюшка

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня у саду Шевченка у Харкові провели два заходи з нагоди Дня вишиванки. Акція міської ради відбулася біля входу в зоопарк, а патріотичної спільноти, зокрема активістів Євромайдану, — біля пам’ятника Кобзарю.".