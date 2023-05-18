В Харькове обернули «вышиванкой» Шевченко и делали обереги для Херсона (фото)
18 мая в саду Шевченко в Харькове провели два мероприятия по случаю Дня вышиванки. Акция городского совета состоялась у входа в зоопарк, а патриотического сообщества, в частности активистов Евромайдана, — возле памятника Кобзарю.
Возле зоопарка харьковчане и гости города, которые сегодня были в вышиванках, имели возможность сделать мгновенное фото на интерактивной локации на фоне пейзажей Харькова и Украины. Также состоялся мини-концерт, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
Фото: Харьковский горсовет
Возле памятника Тарасу Шевченко активисты провели акцию «Вышиванковый оберег» — обернули монумент Кобзарю украинским рушником.
Фото: Леонид Логвиненко
«Сегодня в День вышиванки рисовали кототрезуб и котиков для Херсона. Также решили все пожелания с вышиванкового оберега для Тараса также передать в Херсон с нашей силой и пожеланиями держаться и выстоять под вражескими обстрелами», — пишет в Facebook участница мероприятия Ленчик Десюшка.
Фото: Ленчик Десюшка
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая в саду Шевченко в Харькове провели два мероприятия по случаю Дня вышиванки. Акция городского совета состоялась у входа в зоопарк, а патриотического сообщества, в частности активистов Евромайдана, — возле памятника Кобзарю.".