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В Харькове обернули «вышиванкой» Шевченко и делали обереги для Херсона (фото)

Культура 22:00   18.05.2023
Елена Нагорная
В Харькове обернули «вышиванкой» Шевченко и делали обереги для Херсона (фото) Фото: Леонид Логвиненко

18 мая в саду Шевченко в Харькове провели два мероприятия по случаю Дня вышиванки. Акция городского совета состоялась у входа в зоопарк, а патриотического сообщества, в частности активистов Евромайдана, — возле памятника Кобзарю.

Возле зоопарка харьковчане и гости города, которые сегодня были в вышиванках, имели возможность сделать мгновенное фото на интерактивной локации на фоне пейзажей Харькова и Украины. Также состоялся мини-концерт, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.


Фото: Харьковский горсовет

Возле памятника Тарасу Шевченко активисты провели акцию «Вышиванковый оберег» — обернули монумент Кобзарю украинским рушником.


Фото: Леонид Логвиненко

«Сегодня в День вышиванки рисовали кототрезуб и котиков для Херсона. Также решили все пожелания с вышиванкового оберега для Тараса также передать в Херсон с нашей силой и пожеланиями держаться и выстоять под вражескими обстрелами», — пишет в Facebook участница мероприятия Ленчик Десюшка.


Фото: Ленчик Десюшка

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая в саду Шевченко в Харькове провели два мероприятия по случаю Дня вышиванки. Акция городского совета состоялась у входа в зоопарк, а патриотического сообщества, в частности активистов Евромайдана, — возле памятника Кобзарю.".