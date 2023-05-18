В Харькове обернули «вышиванкой» Шевченко и делали обереги для Херсона (фото)

18 мая в саду Шевченко в Харькове провели два мероприятия по случаю Дня вышиванки. Акция городского совета состоялась у входа в зоопарк, а патриотического сообщества, в частности активистов Евромайдана, — возле памятника Кобзарю.

Возле зоопарка харьковчане и гости города, которые сегодня были в вышиванках, имели возможность сделать мгновенное фото на интерактивной локации на фоне пейзажей Харькова и Украины. Также состоялся мини-концерт, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.



Фото: Харьковский горсовет

Возле памятника Тарасу Шевченко активисты провели акцию «Вышиванковый оберег» — обернули монумент Кобзарю украинским рушником.



Фото: Леонид Логвиненко

«Сегодня в День вышиванки рисовали кототрезуб и котиков для Херсона. Также решили все пожелания с вышиванкового оберега для Тараса также передать в Херсон с нашей силой и пожеланиями держаться и выстоять под вражескими обстрелами», — пишет в Facebook участница мероприятия Ленчик Десюшка.



Фото: Ленчик Десюшка

Читайте также: Военные ВСУ спасли из разбитого села на Харьковщине старинные вышиванки