Удар по Циркунам: прокуратура показала последствия (фото)

Ночью армия РФ обстреляла село Циркуны под Харьковом. Звук взрыва отчетливо слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал ракету С-300.

Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«По данным следствия, 18 мая около 00:20 российские военные обстреляли село Циркуны Харьковского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и частный автомобиль», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обошлось без пострадавших. По факту обстрела начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны.