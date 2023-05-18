Удар по Циркунам: прокуратура показала последствия (фото)
Ночью армия РФ обстреляла село Циркуны под Харьковом. Звук взрыва отчетливо слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал ракету С-300.
Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«По данным следствия, 18 мая около 00:20 российские военные обстреляли село Циркуны Харьковского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и частный автомобиль», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Обошлось без пострадавших. По факту обстрела начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ обстреляла село Циркуны под Харьковом. Звук взрыва отчетливо слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал ракету С-300".