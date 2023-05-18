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Удар по Циркунам: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 11:45   18.05.2023
Оксана Горун
Удар по Циркунам: прокуратура показала последствия (фото)

Ночью армия РФ обстреляла село Циркуны под Харьковом. Звук взрыва отчетливо слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал ракету С-300.

Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«По данным следствия, 18 мая около 00:20 российские военные обстреляли село Циркуны Харьковского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и частный автомобиль», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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    • Обошлось без пострадавших. По факту обстрела начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны.

    Последствия ракетного удара по Циркунам 18 мая 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ обстреляла село Циркуны под Харьковом. Звук взрыва отчетливо слышали в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал ракету С-300".