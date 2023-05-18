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Удар по Циркунам: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 11:45   18.05.2023
Оксана Горун
Удар по Циркунам: прокуратура показала наслідки (фото)

Вночі армія РФ обстріляла село Циркуни під Харковом. Звук вибуху чітко чули в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав ракету С-300.

Подробиці повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 18 травня близько 00:20 російські військові обстріляли село Циркуни Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди та приватний автомобіль“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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    • Обійшлося без постраждалих. За фактом обстрілу розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни.

    Наслідки ракетного удару по Циркунам 18 травня 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 11:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ обстріляла село Циркуни під Харковом. Звук вибуху чітко чули в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав ракету С-300".