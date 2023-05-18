Удар по Циркунам: прокуратура показала наслідки (фото)

Вночі армія РФ обстріляла село Циркуни під Харковом. Звук вибуху чітко чули в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав ракету С-300.

Подробиці повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 18 травня близько 00:20 російські військові обстріляли село Циркуни Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди та приватний автомобіль“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обійшлося без постраждалих. За фактом обстрілу розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни.