Удар по Циркунам: прокуратура показала наслідки (фото)
Вночі армія РФ обстріляла село Циркуни під Харковом. Звук вибуху чітко чули в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав ракету С-300.
Подробиці повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
“За даними слідства, 18 травня близько 00:20 російські військові обстріляли село Циркуни Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди та приватний автомобіль“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Обійшлося без постраждалих. За фактом обстрілу розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ обстріляла село Циркуни під Харковом. Звук вибуху чітко чули в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використав ракету С-300".